iPhone 14 Plus: meravigliosa offerta su Amazon, poche unità a disponibili (Di giovedì 2 marzo 2023) Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone del marchio Apple e che vi garantisca una buona autonomia, oltre a funzionalità top, allora non fatevi scappare la meravigliosa offerta su Amazon di iPhone 14 Plus. Il device lo troverete con uno sconto del 15% al prezzo di 999,99 euro (invece di 1.179 euro di listino), disponibile nelle cinque colorazioni (PRODUCT) RED, Azzurro, Viola, Galassia e Mezzanotte e nel taglio di memoria 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi; inoltre, per questo smartphone avrete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi al suo acquisto, in quanto vi sono solo 10 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone del marchio Apple e che vi garantisca una buona autonomia, oltre a funzionalità top, allora non fatevi scappare lasudi14. Il device lo troverete con uno sconto del 15% al prezzo di 999,99 euro (invece di 1.179 euro di listino), disponibile nelle cinque colorazioni (PRODUCT) RED, Azzurro, Viola, Galassia e Mezzanotte e nel taglio di memoria 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi; inoltre, per questo smartphone avrete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi al suo acquisto, in quanto vi sono solo 10 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... offerte_oggi2 : New photo posted in IT_CH_AMAZON: '?? Lenovo Tab M10 Plus Seconda Generazione, Display 10.3' Full HD ?? A 219,00€ inv… - user6392649727 : @pitoyabIe AHAHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHA DESOLEEEEEEEE G TROP TWEETER SUR IPHONE JE NEN PE PLUS - SoloOfferte_ : Supporto Telefono, Lamicall Dock Telefono - Universale Supporto Dock per iPhone 12 Mini, 12 Pro Max, 11 Pro Xs Max… - angelflashh : Ocupo un iPhone 14 plus?? - levenditop : ?? #LED Caricabatterie Wireless,15W QI Caricatore Senza Fili per iPhone 14 13 12 11 Plus Pro ProMax Mini XS X XR; Sa… -