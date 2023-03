(Di giovedì 2 marzo 2023) Come moltitori (qui i dettagli) anche Simonedovrà dare risposte importanti per dimostrare di meritarsi la riconferma PERMANENZA DA MERITARE – Simone, nel prossimo, sila sua permanenza all’Inter. In questo periodo, dopo impegni abbordabili con Lecce e Spezia ci sarà il match da dentro o fuori con il Porto in Champions League. Poi la Juventus, prima in campionato e poi in Coppa Italia. Eventuali passi falsi o traguardi mancati metterebbero a rischio iltecnico durato 2 anni. Fonte: SportMediaset Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi, in un mese e mezzo si gioca la permanenza! Progetto in bilico - SM - - Raffaele_NA : @ocwsport In effetti ha ragione, i giocatori del Milan scendevano in campo in quel mese minacciati cn pistola alla… - Rnerazzurrait : ?? IL CALENDARIO DI MARZO???? Questo mese l'#Inter è attesa da quattro impegni: tre in #SerieA (contro #Lecce,… - Marco_Scarcia : RT @_gyomei__: Oggi sono triste ma mi è venuta in mente una cosa: gli interisti che si lamentavano qualche mese fa dell’impiego di BELLANOV… - ChiefZenigata : Buongiorno, ho dormito per un mese di fila. Ho letto un po' di notizie sportive che riguardano il mercato-allenator… -

... non me la bevo la versione che questa squadra sia senza mentalità per colpa di. Che poi ... 5) C'è il rammarico per queldove il Milan ha perso tutto, perché questa bufera improvvisa Il ...Idolo della folla, trascinatore della squadra di Simone. Per unintero è stato l'unica bocca di fuoco della squadra, in campionato: dal 14 gennaio al 13 febbraio compreso nessun ...Nell'estate successiva, l'area sportiva rossonera porta a Milano Pippodalla Juventus e lo ...in Coppa Italia nell'impegno immediatamente successivo e poi infilando tre reti nel giro di un,...

Inzaghi, in un mese e mezzo si gioca la permanenza! Progetto in bilico – SM Inter-News.it

Una big che milita in Premier League vorrebbe acquistare due importanti calciatori di proprietà dell'Inter di Inzaghi: scambio due per uno ...Choc a Cosenza per la Reggina, che perde con due gol realizzati a cavallo del novantesimo, quando la vittoria sembrava cosa fatta. La squadra non è evidentemente guarita dopo la fase ...