Investire in collezionismo | ghiotta occasione con queste cartelle di Poste limited edition

(Di giovedì 2 marzo 2023) Pokemon Day:Italiane SPA ha commercializzato dei raccoglitori di francobolli per omaggiarne l’anniversario.Italiane non offre solo libretti di risparmio postali, buoni fruttiferi e i servizi di corrispondenza, ma consente di acquistare una serie di interessanti prodotti di filatelia. Stiamo parlando di alcuni raccoglitori di francobolli che saranno sicuramente molto ricercati ed apprezzati da chi adora il franchise del brand di Pikachu. I raccoglitori di francobolli sono stati realizzati con litografia speciale, una busta, un adesivo e una cartolina di Pikachu illustrata con effetto seppia. I raccoglitori di francobolli sono già disponibili a partire dal 27 febbraio 2023 indel Pokemon Day. Si tratta di raccoglitori speciali dedicati ai Pokemon, sicuramente molto apprezzati dagli amanti del ...

Entrambi abbiamo ricevuto in quell'occasione, lo scorso settembre, il Premio Rinascimento+ per ile il mecenatismo. Mi parla della sua vita tra Londra e Ginevra, dei suoi due giovani ...... la storia pronta a diramarsi in molteplici direzioni e ilinsito nel numero di ... o, più in generale, quelli gratuiti forniti dal gioco e, quelli pescati senza per forzadenaro.... diritti d'autore,e marketing . Al contrario, il 38% degli intervistati non ritengono gli NFT una tecnologia da esplorare e su cui, in quanto hanno un mercato troppo volatile ...

Investire nei giovani talenti: quando il collezionismo sposa il mecenatismo Il Sole 24 ORE

Il mercato dell'arte può sembrare un mondo ostile e scoraggiante, riservato solo a coloro che hanno milioni da spendere in opere dei più grandi nomi del settore. Ma non lasciarti intimidire, il mondo ...Una piattaforma curatoriale al servizio della cultura contemporanea, attiva nella raccolta fondi e in programmi filantropici. Così Hussam Otaibi sostiene gli esordienti.