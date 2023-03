Interessamento dei legamenti: tegola in vista del Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: per la sfida con l’Udinese non ci sarà il difensore Giorgio Scalvini tegola Scalvini per l’Atalanta: Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del difensore classe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: per la sfida con l’Udinese non ci sarà il difensore Giorgio ScalviniScalvini per l’Atalanta: Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del difensore classe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CMercatoNews : Brutte notizie per l'#Atalanta - webecodibergamo : Una buona e una cattiva notizia per Gasperini in vista della gara di sabato 4 marzo (alle 18) al Gewiss Stadium con… - Tutfantacalcio : ??#ATALANTA: problema alla caviglia con interessamento dei legamenti per #Scalvini. ?? - GoalItalia : L'Atalanta perde Scalvini per infortunio: trauma distorsivo alla caviglia con interessamento dei legamenti ?? ?? ?? - xr3_72 : RT @itsmeback_: Lui è Lapo, picchiato a Firenze da nordafricani per rubargli il telefono e 1(UNO) €. Attendiamo fiduciosi le lettere dei Pr… -