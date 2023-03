(Di giovedì 2 marzo 2023) “Gianluca è stato un grandissimo compagno. Ho avuto la fortuna di giocare con lui. Io arrivai all’molto giovane, Gianluca era già qui e sicuramente mi ha insegnato tanto. Era un esempio da seguire. Senza dubbio è stato uno dei più grandi portieri della storia dell’”. Lo ha dichiarato Javier, in occasione della presentazione del libro “Volare Libero”, che ripercorre la carriera di Gianluca Pagliuca. Ai giornalisti presenti, il vice presidente nerazzurro ha risposto anche a domande sul club dopo la sconfitta di Bologna: “Noncercarericonoscono che non sia stata una partita alla nostra altezza e da lì bisogna ripartire. Ci sono tanti impegni importanti e speriamo diuna risposta già da. Lautaro sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Inter con Wishraiser: raccolta fondi a sostegno del CSI. Zanetti: 'Entusiasti di dare il nostro contributo' - marifcinter : Pranzo Uefa #InterPorto, l'arrivo del vicepresidente dell'#Inter Javier #Zanetti - VincenzoIanno16 : RT @Fantacalcio: Zanetti: 'Inzaghi deve dare di più? Non solo lui. Onana affidabile, su Lukaku...' - sportface2016 : #Inter | #Zanetti: “Nessun alibi, tutti dobbiamo dare di più già da domenica” - BlackNBlueClock : ?? | Il vicepresidente dell’#Inter Javier #Zanetti cerca di rimettere le carte in ordine all’interno della squadra e… -

Commenta per primo Intervenuto all'evento di presentazione del libro di Gianluca Pagliuca, il vicepresidente dell', Javier, ha parlato del particolare momento che sta vivendo la squadra e l'allenatore. 'Quando ci sono difficoltà non bisogna cercare colpevoli ma soluzioni. Ho letto che Inzaghi deve ...Se un interista pensa che Martinez sia simile aè una grande soddisfazione, oggi il cuore di Lautaro è all'".Ma per il momento non è così, i nostri pensieri sono concentrati sull'. Una carriera in nerazzurro allaMagari, ma ci sarà ...

Zanetti: “Tutti devono dare di più, non solo Inzaghi. Su Lautaro e Lukaku…” fcinter1908

Javier Zanetti indica la rotta che l' Inter deve seguire dopo il cocente ko di Bologna: "Nessun alibi, non bisogna cercare il colpevole ma la soluzione. Ho letto che Inzaghi deve dare di più ma non è ...Il vice presidente dell'Inter è intervenuto durante la presentazione del libro di Gianluca Pagliuca, "Volare Libero" ...