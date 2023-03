Inter | Thohir | “I nerazzurri mi mancano tantissimo Inzaghi mi piace”

(Di giovedì 2 marzo 2023) “Se seguo ancora l’? Certamente, abbiamo appena vinto contro il Porto in Champions League: una bella prestazione”, mi manca “”. Lo ha detto l’ex presidente dei, Erick, oggi a capo della federazione calcistica indonesiana. E ancora: “Al momento non ho in mente una riacquisizione della squadra perché sono concentrato sugli affari qui in Indonesia. E poi l’è una famiglia e per seguirla devi stare a Milano e al momento devo pensare al mio Paese. Adesso continuo a supportare l’solamente da tifoso”, ha spiegato il dirigente ai microfoni di Sport Mediaset dal Lago Toba, sede della prima gara del Mondiale F1H2O. Promosso: “Un bravo allenatore e mimolto il suo gioco, sta facendo un grande lavoro negli ...

Commenta per primo ' L'mi manca molto '. Ericknon ha smesso di pensare ai nerazzurri e dall'Indonesia, della cui Federcalcio è oggi presidente, l'ex patron del club milanese parla a Sportmediaset : 'In Italia ...... venuto in possesso dei documenti redatti sulla questione, il presidente dell'rischierebbe ... prima ancora, aveva assistito le parti nel passaggio di quote tra Ericke Suning.... ha assistito il passaggio delle quote di maggioranza del club da Ericka Suning nel giugno del 2016 e l'accordo di sponsorizzazione dell'con Socios nel 2021. La Corte del tribunale del ...

Erick Thohir, ex presidente dell'Inter ha parlato in un'intervista a Sportmediaset in cui ha parlato del suo attuale interesse nei confronti dei colori nerazzurri e di altri temi. Di seguito uno ...