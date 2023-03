Inter | si pensa a Koulibaly per il dopo Skriniar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paolo78475202 : @deliux9 @Paolo09195641 Tu sei giovane ?? Pensa a tutti quelli come me dal 1980 al 2005 con 1 scudo e 3 Uefa in 25… - Carmine54759914 : @PaPaganini Buonasera Paolo mi permetto di darti del tu anche se non ci conosciamo . Prova a cambiare soggetto pens… - FeliceRaimondo : @LouGirardiReal No, ha detto Inter pensa al suo futuro e noi al nostro. Poi le notizie che l'Inter vuole andare fuo… - NandoPiscopo1 : @unclesinger39 @emme_emme9 Pensa, la vendita era talmente finta che oggi cardinale ha pure detto che il Milan non f… - it_inter : L'Inter pensa a Naby #Keita, il centrocampista guineano del Liverpool tra meno di quattro mesi sarà libero a parametro zero GDS -

A nche lui attaccante all', certo, ma mai arrivato ai livelli di bravura di Antonio . ... Ou Nicò,un po', la motovedetta! Da Taranto la fecero arrivare! Ma quanta risat' ca c' facimm'. A me, ...L'a Naby Keita. Il centrocampista guineano del Liverpool tra meno di quattro mesi sarà libero a parametro zero, ma può essere già messo sotto contratto adesso per la prossima stagione. La ......Il difensore e centrocampista dell' Atalanta Giorgio Scalvini in queste ore viene accostato all'in cerca di un dopo Skriniar, ma anche all'Atletico Madrid di Simeone. Lui però non ci, ...

L'Inter pensa ad un parametro zero: ci sono già stati contatti con l'entourage di Naby Keita TUTTO mercato WEB

Però sai, penso che l’Inter al momento sia pensando a quello che sarà il loro futuro e noi ci concentriamo sul nostro e quale può essere la migliore soluzione per noi”.Gerry Cardinale ha fatto il punto sulla questione del nuovo stadio nel corso della quinta edizione del “The Business of Football Summit” a Londra, importante evento organizzato dal Financial Times. " ...