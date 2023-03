Inter, non solo Digitalbits: sponsor cinesi in fuga. Un problema in più – TS (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Inter ha bisogno di alcune entrate indispensabili per tenere in equilibrio i conti della proprietà che deve attingere alle riserve messe a disposizione dal prestito di Oaktree. Non solo Digitalbits (presto arriverà il sostituto), anche altri sponsor cinesi in fuga. Un problema in più per il club, ma Alessandro Antonello è fiducioso. sponsor E NON solo – La qualificazione alla prossima UEFA Champions League è l’obiettivo minimo dell’Inter in vista della prossima stagione. In questa annata l’Inter è già sicura di avere incamerato 58 milioni per il percorso in Champions fino agli ottavi. In caso di qualificazione ai quarti, questi ricavi da montepremi Uefa aumenteranno. Sono entrate indispensabili per ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) L’ha bisogno di alcune entrate indispensabili per tenere in equilibrio i conti della proprietà che deve attingere alle riserve messe a disposizione dal prestito di Oaktree. Non(presto arriverà il sostituto), anche altriin. Unin più per il club, ma Alessandro Antonello è fiducioso.E NON– La qualificazione alla prossima UEFA Champions League è l’obiettivo minimo dell’in vista della prossima stagione. In questa annata l’è già sicura di avere incamerato 58 milioni per il percorso in Champions fino agli ottavi. In caso di qualificazione ai quarti, questi ricavi da montepremi Uefa aumenteranno. Sono entrate indispensabili per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - Inter : Il nome perfetto non esist… Tanti auguri @AronWinter1967 ?????? #ForzaInter - AntoVitiello : Sindaco #Sala: '#SanSiro non lo vuole più nessuno. Il #Milan oggi ha annunciato che guarda con interesse una nuova… - Kastigamatti21 : @InteristaJP @robbmonzani @Inter @MatteoPedinotti @NagajaB @AndreaLongoni5 Oltre a dire un sacco di cazzate, è anch… - sygon85 : RT @simo07pado: Lo sponsor @DigitalBitsOrg non paga l'#Inter, lei non denuncia. @FIGC e @andreaabodi forse un'indagine sarebbe necessaria.… -