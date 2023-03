Inter, nessuno è incedibile se dovessero arrivare offerte irrinunciabili (CorSport) (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Corriere dello Sport riporta delle difficoltà economica dell’Inter che ha necessità ancora una volta di fare cassa. I prezzi pregiati sul mercato rischiano di essere di più rispetto alle previsioni di inizio stagione, anche per i mancati pagamenti da parte dello sponsor DigitalBits. “Solo un terzo degli attuali giocatori Interisti, infatti, ha la relativa certezza di restare anche l’anno prossimo. Relativa perché, in ogni caso, dipenderà dalle offerte che, eventualmente, verranno recapitate in viale Liberazione. Ne dovessero arrivare di irrinunciabili, non ci potranno essere incedibili.” Certamente nelle intenzioni della dirigenza nerazzurro i punti fermi sono Lautaro, fresco di promozione a capitano e Calhanoglu, ad un passo dal rinnovo. Con loro anche Barella, anima focosa del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Corriere dello Sport riporta delle difficoltà economica dell’che ha necessità ancora una volta di fare cassa. I prezzi pregiati sul mercato rischiano di essere di più rispetto alle previsioni di inizio stagione, anche per i mancati pagamenti da parte dello sponsor DigitalBits. “Solo un terzo degli attuali giocatoriisti, infatti, ha la relativa certezza di restare anche l’anno prossimo. Relativa perché, in ogni caso, dipenderà dalleche, eventualmente, verranno recapitate in viale Liberazione. Nedi, non ci potranno essere incedibili.” Certamente nelle intenzioni della dirigenza nerazzurro i punti fermi sono Lautaro, fresco di promozione a capitano e Calhanoglu, ad un passo dal rinnovo. Con loro anche Barella, anima focosa del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Sindaco #Sala: '#SanSiro non lo vuole più nessuno. Il #Milan oggi ha annunciato che guarda con interesse una nuova… - marifcinter : #Sala: “L'Inter mi ha comunicato che stanno guardando un'altra area fuori Milano, non mi hanno accennato dove perch… - MarcoBellinazzo : Il sindaco Sala che si meraviglia perché @Inter e @acmilan stanno guardando fuori Milano, lagnandosi perché 'ora Sa… - smelfnew : RT @gazzettanothanx: Che nessuno pensi che l'#Inter ha messo a bilancio soldi fittizi da uno sponsor farlocco solo per potersi iscrivere al… - napolista : Inter, nessuno è incedibile se dovessero arrivare offerte irrinunciabili (CorSport) “Solo un terzo degli attuali g… -