(Di giovedì 2 marzo 2023) L’, dopo la mossa del Milan che sta pensando alla realizzazione del proprioin un’area non distante da quella di San Siro, ha ufficializzato l’esistenza di un piano B in un’area fuori Milano (vedi ultime).organizzare il, ma tuttodalla proprietà e dalle intenzioni diPROGRAMMAZIONE (A METÀ) – L’organizza iltra possibile rivoluzione in campo (vedi articolo) e. Il club nerazzurro, dopo che il Milan ha fatto sapere di voler proseguire da solo nell’area dell’Ippodromo La Maura, ha parlato pubblicamente di piano B in una zona fuori Milano che a quanto pare è quella di Rozzano. La prima opzione dell’rimane quella di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inter, lecito programmare sul nuovo stadio ma il futuro passa da Zhang - VivInterNews : RT @internewsit: Inter, lecito programmare sul nuovo stadio ma il futuro passa da Zhang - - internewsit : Inter, lecito programmare sul nuovo stadio ma il futuro passa da Zhang - - Cookney1 : @dydsix Scusami ma cosa dovrebbe dire marotta? Che va tutto bene ? Che siamo in linea con la storia dell Inter ? A… - florabarral : @AdolfoCrotti @NicoSpinelli8 @Inter @maumou72 Sognare è lecito ?? -

... ma finché non si raggiunge la matematica certezza, è più chesperare. Ci crede fermamente anche l'amministratore delegato dell'Alessandro Antonello , che dopo l'Executive Board dell'ECA ...... uno dei più forti d'Europa e a questo punto èdomandarsi: può un attaccante di razza come ... Gli rimangono, Milan, Torino, Fiorentina, Lecce e Lazio. La Lazio sarà la prossima avversaria ...Inzaghi come Spalletti, Biasin avvisa: 'L'ci pensi bene'Nelle ultime ore, com'eraaspettarsi, il futuro di Simone Inzaghi è stato rimesso in discussione da stampa e tifosi. Simone ...

Inter, lecito programmare sul nuovo stadio ma il futuro passa da Zhang Inter-News.it

Matteo Darmian rappresenta il paradosso dell'Inter. Il calciatore trova continuità e titolarità nel momento in cui la squadra soffre di più.Il distacco in campionato tra l'Inter di Inzaghi ed il Napoli di Spalletti, primissimo in classifica, è attualmente di 18 punti. Con lo scontro diretto in ...