Inter-Lecce, torna Barella dal 1?! Due dubbi di formazione per Inzaghi – SM (Di giovedì 2 marzo 2023) Inter e Lecce si sfideranno sabato sera alle 18. Secondo SportMediaset per Inzaghi sono due i principali dubbi di formazione. Rientra Barella dal 1? LE SCELTE – Inter-Lecce andrà in scena sabato alle 18. Secondo SportMediaset, sono ancora da monitorare le condizioni di Skriniar e Dimarco, non convocati domenica per il match contro il Bologna. C’è ottimismo, ma in caso di forfait sono pronti Gosens e de Vrij. In mediana rientra Barella dal 1?, con Brozovic in regia e Calhanoglu mezzala sinistra. Darmian in vantaggio su Dumfries per un posto a destra, così come Lukaku su Dzeko per una maglia accanto a Lautaro Martinez. Fonte: Sportmediaset.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023)si sfideranno sabato sera alle 18. Secondo SportMediaset persono due i principalidi. Rientradal 1? LE SCELTE –andrà in scena sabato alle 18. Secondo SportMediaset, sono ancora da monitorare le condizioni di Skriniar e Dimarco, non convocati domenica per il match contro il Bologna. C’è ottimismo, ma in caso di forfait sono pronti Gosens e de Vrij. In mediana rientradal 1?, con Brozovic in regia e Calhanoglu mezzala sinistra. Darmian in vantaggio su Dumfries per un posto a destra, così come Lukaku su Dzeko per una maglia accanto a Lautaro Martinez. Fonte: Sportmediaset.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

