Inter-Lecce | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 2 marzo 2023)(domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - INTER291103 : RT @internewsit: VIDEO - L’Inter si dirige verso il Lecce, con uno sguardo al passato | TG Inter-News 2 marzo 2023 - - AmalaTV_ : GdS - l’#Inter segue diversi giocatori per il dopo #Skriniar: #Koulibaly e #Chalobah del Chelsea, #Smalling dell… - tuttointer24 : Inter, Inzaghi pensa al Lecce: Skriniar e Dimarco ancora a parte ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - infoitcultura : VIDEO – L’Inter si dirige verso il Lecce, con uno sguardo al passato | TG Inter-News 2 marzo 2023 -

(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, ...4 L'non recupera i pezzi. Anche nella giornata di oggi, Milan Skriniar e Federico Dimarco hanno lavorato a parte e quindi restano in forte dubbio per la sfida dei nerazzurri contro il, in ......00 Atalanta - Udinese (Dazn) 20:45 Fiorentina - Milan (Dazn e Sky) Domenica 5 marzo 12:30 Spezia - Verona (Dazn e Sky) 15:00 Sampdoria - Salernitana (Dazn) 18:00(Dazn) 20:45 Roma - ...

I due giocatori avevano saltato la trasferta di Bologna, ma potrebbero rientrare già contro il Lecce Gianni Pampinella Skriniar e Dimarco mettono nel mirino il… Leggi ...Inter-Lecce (domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno. LE ULTIME - I ...