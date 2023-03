Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, la bordata di #Zanetti: 'Non è solo #Inzaghi che deve dare di più, ma anche la società' - sBorrovic : @NonConoscoVG @Inter Madonna che bordata alla gang slava nerazzurra -

La rete non scompone le Titane che benedicono la traversa al 22' sulladi Tironi e ... profondendo il massimo sforzo per rimettere il punteggio in equilibrio: l'si salva sui tentativi di ...Come è stato per uno dei miei figli quando era del Milan e io dell'. Ma certo non per questo ... Nelle ultime ore, un'altraal presidente del Senato è arrivata dall'attore Alessandro ...... a - 2 dall'seconda. I giallorossi, senza diversi big come Dybala e Pellegrini , e orfani di ... Lo Special One nel post gara ha poi spiegato il motivo del suo gesto, rifilando unaai ...

Inter, la bordata di Zanetti: 'Non è solo Inzaghi che deve dare di più ... Calciomercato.com

La Juve rinnova Danilo, Kvara giura fedeltà al Napoli (almeno in Italia) e Osimhen punta alla Champions. In attesa del Clasico di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona e che la Serie A riparta con ...Vlahovic Commisso - Uno degli affari più interessanti sul fronte calciomercato è stato senza dubbio quello del passaggio di Vlahovic in bianconero ...