Inter, in tanti si giocano il proprio futuro! Lukaku vuole restare – SM (Di giovedì 2 marzo 2023) Nelle prossime settimane l'Inter è chiamata a dare risposte in tutte le competizioni nelle quali è coinvolta. Alcuni giocatori si giocheranno la permanenza in nerazzurro. Risposte attese, in particolare, da Romelu Lukaku RISPOSTE – Il futuro di molti giocatori dell'Inter passa dai prossimi impegni. Gli obiettivi del club al momento sono il secondo posto in campionato e i quarti di Champions League, con un occhio alla Coppa Italia. Inzaghi vuole far crescere un gruppo che ha reso al di sotto delle aspettative estive. I nomi sotto la lente di ingrandimento sono quelli di De Vrij, – che valuta le offerte di rinnovo – Dumfries, Gosens, Brozovic e Dzeko. Menzione speciale poi per Lukaku: la sua volontà è quella di restare, ma il suo rendimento altalenante non convince il club nerazzurro a ...

