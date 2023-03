(Di giovedì 2 marzo 2023) Le indicazioni per raggiungere l'area designata per il possibiledell'sono semplici: uscendo dalla metroForum,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Gol memorabili e un punto di vista tutto nuovo sulle coppie d'attacco più amate dai tifosi nerazzurri ?? Spillo Alt… - AntoVitiello : Incontro a Palazzo Marino stamattina tra #Milan, #Inter e il Comune sul tema #stadio. Il Milan ha comunicato uffici… - capuanogio : Il Comune di Assago sull’ipotesi del nuovo stadio #Inter nei pressi del Forum ?? - cmdotcom : #Inter, il nuovo stadio va veloce tra #Assago e #Rozzano. I sindaci: 'Un orgoglio e un'opportunità'. Le ultime - muntzer_thomas : RT @marifcinter: Comune #Assago: “Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione… -

Anche davanti al rischio che l'emigri fuori Milano, il Milan si faccia unstadio e il Meazza resti una cattedrale nel deserto, gli ambientalisti non mollano. Il capogruppo di Europa Verde ......al Meazza (che da 4 anni è in un limbo) e costruire ilimpianto in un'altra area sempre in zona San Siro. Dopo il vertice a tre con il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'ad dell'...Calciomercatoe Juventus, le ultime dalla Francia: il difensore è finito prepotentemente nel mirino di unclub. Contatti avviati. Contro il Torino la Juventus di Max Allegri è riuscita a strappare un ...

Fuga da San Siro, l'Inter sceglie Assago per il nuovo stadio La Gazzetta dello Sport

Giornate caldissime per quanto riguarda il tema nuovo stadio in quel di Milano, tanto che anche oggi la Gazzetta dello Sport vi dedica gran parte della sua prima pagina: "Milan e ...MILANO - L’Inter ha (ri)scoperto il mal di gol. Altra analogia con la scorsa stagione, di questi tempi. Nelle nove gare di campionato giocate dopo la sosta natalizia, la squadra di Simone Inzaghi ne h ...