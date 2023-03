Inter | Gosens spunta su LinkedIn Cerca lavoro? No | ' Voglio parlare di temi che mi stanno a cuore'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 12 Bellanova, 14 Asllani,… - infoitsport : Gosens e Dumfries, altra chance? Inzaghi ragiona su Inter-Lecce - Sky - santecarlo : RT @repubblica: Robin Gosens si iscrive a Linkedin, la scelta social contro corrente del difensore dell'Inter: 'Voglio parlare di quello ch… - piacere_inter : RT @SimoneTogna: #Inter: personalizzato per #Correa, #Skriniar e #Dimarco. Il Tucu punta lo Spezia. Per lo slovacco e il canterano decisivi… - SArreu4 : RT @repubblica: Robin Gosens si iscrive a Linkedin, la scelta social contro corrente del difensore dell'Inter: 'Voglio parlare di quello ch… -

Cosa ci fa Robinsu LinkedIn È a caccia di un nuovo lavoro Queste sono le domande (più che legittime) che ... venuti a conoscenza dell'approdo dell'esterno dell'sul social ...Brozovic 60% Asllani 90% Barella 80% Calhanoglu 100% Gagliardini 0% Dumfries 30%50% Mkhitaryan 80% Carboni 70%, in attacco c'è un serio problemaVeniamo al tasto più dolente in casa...I nerazzurri vogliono ritrovare al meglio due degli esterni di centrocampo, Dumfries e. Il primo aveva disputato un'ottima prima parte di stagione, poi è tornato dal Mondiale in calo di condizione e solo nelle ultime partite sta ritrovando un po' di minutaggio. Discorso simile ...

TS - Verso Inter-Lecce, confermato Gosens dal 1'. Correa punta lo Spezia Fcinternews.it

Cosa ci fa Robin Gosens su LinkedIn È a caccia di un nuovo lavoro Queste sono le domande (più che legittime) che i tanti appassionati di sport si sono fatti, venuti a ..."Instagram va bene, ma probabilmente non è il canale giusto per argomenti davvero profondi", ha scritto il tedesco nel suo primo post. in Germania sono diversi i calciatori che hanno scelto LinkedIn p ...