Inter: Dimarco e Skriniar in dubbio per il Lecce, decisivi i due giorni prima della partita

Milan Skriniar e Federico Dimarco non sono ancora sicuri del rientro nella sfida tra Inter e Lecce, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Il centrale nerazzurro non ha potuto scendere in campo contro il Bologna a causa di una lomboglutalgia, mentre l'esterno ha saltato la trasferta emiliana per un affaticamento muscolare addominale. I due verranno valutati nei prossimi due giorni, in cui si capirà se potranno tornare in campo. Sicuramente out, invece, Joaquin Correa, ancora infortunato.

