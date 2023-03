Inter, confronto con Inzaghi: tre le richieste all’allenatore. Lecce e Spezia per le risposte – CdS (Di giovedì 2 marzo 2023) La dirigenza dell’Inter martedì ha incontrato Simone Inzaghi, secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport per sollecitarlo ad avere più polso nei confronti della squadra, ma anche altre due richieste specifiche al tecnico piacentino. TRE richieste – Martedì alla ripresa degli allenamenti, la dirigenza dell’Inter ha incontrato Simone Inzaghi dopo la sconfitta con il Bologna. Il confronto non ha portato solo auna semplice richiesta di reazione. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, analizzando la situazione con l’allenatore, hanno individuato alcuni aspetti (tre) su cui Intervenire per cambiare certe abitudini. La base di partenza è l’atteggiamento nei confronti della squadra. Al tecnico piacentino, difatti, è richiesto più “polso”. Sia chiaro, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) La dirigenza dell’martedì ha incontrato Simone, secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport per sollecitarlo ad avere più polso nei confronti della squadra, ma anche altre duespecifiche al tecnico piacentino. TRE– Martedì alla ripresa degli allenamenti, la dirigenza dell’ha incontrato Simonedopo la sconfitta con il Bologna. Ilnon ha portato solo auna semplice richiesta di reazione. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, analizzando la situazione con l’allenatore, hanno individuato alcuni aspetti (tre) su cuivenire per cambiare certe abitudini. La base di partenza è l’atteggiamento nei confronti della squadra. Al tecnico piacentino, difatti, è richiesto più “polso”. Sia chiaro, ...

