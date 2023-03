Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : 190 partite ??? 123 gol ? 6 stagioni ?? #InterFans, @vieri_bobo entra nella #InterHallOfFame ??? #ForzaInter - Inter : Di testa, da fuori area, su rigore ?? Riguardiamo insieme tutte le magie di @vieri_bobo in nerazzurro ??? #ForzaInter - Inter : #InterFans, @vieri_bobo ha un messaggio per voi ?? #InterHallOfFame #ForzaInter - lucasfry1708 : RT @Gazzetta_it: Inter, Bobo Vieri è entrato nella Hall of fame del club nerazzurro - tatantoex : RT @Inter: 190 partite ??? 123 gol ? 6 stagioni ?? #InterFans, @vieri_bobo entra nella #InterHallOfFame ??? #ForzaInter -

Christian Vieri è entrato nella Hall of Fame dell'. L'annuncio è stato dato dal diretto interessato con un breve video pubblicato sui social nerazzurri. Il club ha dato la notizia anche sul proprio sito. Vieri è al nono posto dei bomber della ...Di recente è stato riaccostato all', come successore di Simone Inzaghi tornato sulla graticola ... ha detto l'altro giorno alla 'Tv' l'ex attaccante interista. Ma il futuro del 43enne ...... ex attaccante dell', ha parlato allaTv del momento dei nerazzurri nel campionato di Serie A Christian Vieri, ex attaccante dell', ha parlato allaTv. PAROLE - "L'è la ...

Inter, Bobo Vieri è entrato nella Hall of fame del club nerazzurro La Gazzetta dello Sport

L'ex attaccante, attualmente commentatore tv, completa la lista dei quattro "eletti" per il 2023: gli altri sono Sandro Mazzola, Ivano Bordon e Maicon ...L'Inter prova a regalarsi un finale di stagione da protagonista, ma il destino di Simone Inzaghi è in bilico: l'erede in panchina ...