Iniziare con un nuovo PC Windows 11

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 2 marzo 2023) Chi ha appena comprato uncomputer fisso o portatile troverà11 come sistema operativo preinstallato, l'ultima versione del sistema operativo Microsoft che ha portato con sé davvero molte novità sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista delle funzionalità. Per tutti gli utenti che hanno usato10 fino a questo momento o che non hanno mai usato un PC prima d'ora in questa guida vi mostreremo comecon unPC Window 11, cosa fare dal momento della prima accensione e cosa configurare, in modo da poterlo utilizzare in sicurezza, senza roba inutile sopra e con tutti i programmi che sono necessari per il computer. LEGGI ANCHE: Far tornare il computer comesenza reinstallare1) Gestire il primo avvio di ...