Ingerenza esagerata Bassetti critico sull' inchiesta Covid

(Di giovedì 2 marzo 2023) L'infettivologo'impianto accusatorio: "Rimango perplesso, invasione di campo che non condivido". E domani verrà ascoltato alla Camera per la possibile commissione parlamentarea gestione pandemica

... si reintroducono i voucher, forma di precarizzazione. C'è una diabolica volontà di ...si tiene a una decina di giorni dallo scioglimento dei Comuni di Anzio e Nettuno per forme di...... si reintroducono i voucher, forma di precarizzazione. C'è una diabolica volontà di ...si tiene a una decina di giorni dallo scioglimento dei Comuni di Anzio e Nettuno per forme di...... si reintroducono i voucher, forma di precarizzazione. C'è una diabolica volontà di ...si tiene a una decina di giorni dallo scioglimento dei Comuni di Anzio e Nettuno per forme di...