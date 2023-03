Influenza aviaria H5N1, segnalate all’Oms due infezioni nella stessa famiglia: 11enne morta e padre contagiato (Di giovedì 2 marzo 2023) Era sotto osservazione da tempo e i virologi nei mesi scorsi non hanno mai smesso di indicare l’Influenza aviaria come la possibile prossima sfida dell’umanità a un nuovo virus. Ecco che dopo la Cambogia, che ha comunicato all’Oms la trasmissione dell’Influenza da uomo a uomo con la morte di una bambina di 11 anni, la Cina ha registrato l’infezione di una donna di 53 anni della provincia di Jiangsu (nella parte orientale della Repubblica popolare) che è risultata positiva all’Influenza aviaria H5N1. Le sue condizioni attuali sono sconosciute. La notizia è riportata da Bno, agenzia di stampa internazionale con sede in Olanda che cita l’Oms. Il caso del contagio arriva solo una settimana dopo la comunicazione delle autorità di Phnom Penh ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Era sotto osservazione da tempo e i virologi nei mesi scorsi non hanno mai smesso di indicare l’come la possibile prossima sfida dell’umanità a un nuovo virus. Ecco che dopo la Cambogia, che ha comunicatola trasmissione dell’da uomo a uomo con la morte di una bambina di 11 anni, la Cina ha registrato l’infezione di una donna di 53 anni della provincia di Jiangsu (parte orientale della Repubblica popolare) che è risultata positiva all’. Le sue condizioni attuali sono sconosciute. La notizia è riportata da Bno, agenzia di stampa internazionale con sede in Olanda che cita l’Oms. Il caso del contagio arriva solo una settimana dopo la comunicazione delle autorità di Phnom Penh ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiciaBon : RT @Miti_Vigliero: Inevitabile. Da mesi e mesi si parla dell'allarmante passaggio del virus dai volatili ai mammiferi. Ma per certi argomen… - RosannaMarani : RT @EssereAnimali: Il governo britannico sta valutando la possibilità di vaccinare tutti gli avicoli contro l'influenza aviaria, nel tentat… - lacittanews : Anche in Cina è stato rilevato un caso umano di influenza aviaria H5N1. Si tratta di una donna di 53 anni, della pr… - Nautilus814 : RT @mittdolcino: Fondamentalmente non si vuole capire che siamo in troppi sulla terra e dunque, prima dell’annunciazione dell’arrivo dell’a… - Alberto93383706 : RT @Wondercri1982: I funzionari sanitari si stanno incontrando per discutere i piani di emergenza in stile Covid per controllare la potenzi… -