Influencer venezuelana: "Ho fatto sesso con Ronaldo". Entourace CR7: "Falso e diffamatorio" (Di giovedì 2 marzo 2023) Cristiano Ronaldo non smette di far parlare di se. Il portoghese sta facendo benissimo con il suo Al-Nassr, ma è fuori dal campo che le rivelazioni su di lui fioccano. Questa volta a finire nell'occhio del ciclone è stata un'affermazione di una Influencer venezuelana, Georgilaya, che ha dichiarato di aver fatto sesso con il campione portoghese. L'Influencer venezuelana, con un video postato sul suo profilo personale via Instagram, a affermato di aver avuto un rapporto sessuale con il fuoriclasse portoghese lo scorso 25 marzo in Portogallo, mentre il cinque volte Pallone d'Oro era impegnato negli spareggi per la qualificazione al Mondiale del Qatar. Secondo la ricostruzione della stessa Influencer, lei e Cristiano Ronaldo avrebbero ...

