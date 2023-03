Inflazione | Istat | a febbraio scende al 9 | 2% Calano prezzi energia | crescono gli alimentari Confesercenti | giù le tasse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a febbraio inflazione al 9,2% (10,0% nel mese precedente) #istat… - marattin : I dati Istat di stamani indicano che il picco dell’inflazione potrebbe essere passato. La discesa è guidata interam… - istat_it : Prezzi al consumo: a gennaio inflazione al 10% dall’ 11,6% del mese precedente (la stima preliminare era +10,1%) #… - gjscco : RT @Forever_Purple: #Inflazione febbraio 2023, i prezzi del carrello della spesa su del 13% (dal 12% del mese precedente). Dati #Istat htt… - SantuGabry : @ChrisRicchiuti @FratellidItalia Chi l'ha detto? l'ISTAT?i dati che sono usciti ieri sera sono perfettamente in lin… -

Si consolida la fase di rallentamento dell', scesa a +9,2% a febbraio. Lo comunica l'. Frenata dovuta al calo tendenziale dei prezzi degli energetici regolamentati (da - 12% a - 16,7%) e di quelli non regolamentati (da +59,3% a +...Dopo la bocciatura, però, tutti i gruppi parlamentari dicono di essere al lavoro per presentare norme o decreti legge che possano annullare l'adeguamentoall'o perlomeno mettere un ...Lo denuncia oggi Save the Children, elaborando i dati. L'organizzazione sottolinea come il tema della crescita delle diseguaglianze educative sia legato anche all'aumento dell'degli ...

L'inflazione a febbraio scende dal 10 al 9,2%. In Eurozona frena all’8,5% Il Sole 24 ORE

Cala ancora leggermente l'inflazione nell'Eurozona, nel mese di febbraio, attestandosi all'8.5%. Diminuisce anche in Italia, al 9.2% su base mensile. Merito della diminuzione dei prezzi dell'energia V ...“Il fatto non può non suscitare sconcerto e indignazione”. Così la Chiesa si rivolge al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. Lo fa in una lettera firmata da Stefano Vitello ...