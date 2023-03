Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Inflazione frena ma la spesa costa di più: cosa succede ai prezzi - cilento_tv : Inflazione frena ma la spesa costa di più: cosa succede ai prezzi - vivereitalia : Inflazione frena ma la spesa costa di più: cosa succede ai prezzi - News24_it : Inflazione frena ma la spesa costa di più: cosa succede ai prezzi - ledicoladelsud : Inflazione frena ma la spesa costa di più: cosa succede ai prezzi -

Lo rileva Eurostat nei dati preliminari. Rispetto a gennaio calo dello 0,1 per ...L'è calata all'8,5%, rispetto all'8,6% di gennaio. E' un livello più alto del consensus, la media delle stime degli analisti, che prevedeva un decremento maggiore. Sale, invece, l'...L'rallenta nell'Eurozonaanche l'dell'Eurozona. E' quanto emerge dai dati preliminari dell' Ufficio statistico europeo (Eurostat) , che ha pubblicato stamattina la stima ...

L'inflazione a febbraio scende dal 10 al 9,2%. In Eurozona frena all ... Il Sole 24 ORE

L’Istat parla ottimisticamente di “fase di rapido rallentamento” dell’inflazione che “si consolida”. Perché a febbraio, secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’int ...Dato in calo in Italia (9,2%) ed Eurozona (8,5%), però rimane il monito della presidente Lagarde che ha annunciato per marzo un nuovo rialzo del costo del denaro ...