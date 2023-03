(Di giovedì 2 marzo 2023)perpreso in carico dall' ospedale di Foligno ,grave percurato in un presidio, come quello di Spoleto , che sulla carta è di emergenza urgenza, ma di notte non ha ...

lieve per essere preso in carico dall' ospedale di Foligno ,grave per essere curato in un presidio, come quello di Spoleto , che sulla carta è di ...che la paziente aveva unin ...

Infarto troppo lieve «per essere trasferito», paziente muore dopo il “rimpallo” tra ospedali in Umbria ilmessaggero.it

Troppo lieve per essere preso in carico dall'ospedale di Foligno, troppo grave per essere curato in un presidio, come quello di Spoleto, che sulla carta è di emergenza urgenza, ma ...