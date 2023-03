Industria, nel 2022 produzione settore metalmeccanico - 0,4% (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel 2022 la produzione metalmeccanica si è ridotta dello 0,4% rispetto all'anno precedente, nonostante l'incremento dell'1,3% che si è registrato nel quarto trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Nellametalmeccanica si è ridotta dello 0,4% rispetto all'anno precedente, nonostante l'incremento dell'1,3% che si è registrato nel quarto trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MG462gm : RT @giubileif: Il no di Italia e Germania allo stop auto Diesel e benzina nel 2035 ha portato l’Ue a rinviare il voto. Il divieto anche ai… - servizialbatros : RT @giubileif: Il no di Italia e Germania allo stop auto Diesel e benzina nel 2035 ha portato l’Ue a rinviare il voto. Il divieto anche ai… - Staffetta : RT @ominodellaluce: Gas, a febbraio più contenuto il calo dei consumi (-8,5%) Il freddo aiuta a limitare i danni nel civile (-3,2%), nell'… - edwardIT : ?????Gli “Eroi nel Sud #Europa per #decarbonizzare l’#industria con la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio di #CO2 a… - carbpie : RT @moggifake: Nel 1923 la svolta. Edoardo Agnelli, il papà dell'avvocato che avvocato non era, diventa presidente della juve. La squadra… -