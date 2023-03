Industria calzaturiera italiana: nel 2022 crescono il fatturato e l’export (Di giovedì 2 marzo 2023) MILANO – L’Industria calzaturiera italiana nel 2022 supera la crisi del biennio pandemico e continua la sua ripresa. Il fatturato sale a 14,49 miliardi di euro (+14% rispetto al 2021), recuperando i livelli 2019, rinvigorito dalla performance dell’export (+23,3% in valore), trainato dalle griffe del lusso. Si rafforza inoltre il saldo commerciale (5,54 miliardi, +7,6%), mentre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gualtieri su 600 euro e Eurobond Indagine Cna Turismo e Commercio: “Cinque milioni di vacanzieri in giro per l’Italia nel ponte del 25 aprile” Il lavoro da casa è sempre più smart, gli italiani non vogliono tornare indietro Da Amazon 400 diverse tipologie di lavoro in un’unica ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 2 marzo 2023) MILANO – L’nelsupera la crisi del biennio pandemico e continua la sua ripresa. Ilsale a 14,49 miliardi di euro (+14% rispetto al 2021), recuperando i livelli 2019, rinvigorito dalla performance del(+23,3% in valore), trainato dalle griffe del lusso. Si rafforza inoltre il saldo commerciale (5,54 miliardi, +7,6%), mentre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gualtieri su 600 euro e Eurobond Indagine Cna Turismo e Commercio: “Cinque milioni di vacanzieri in giro per l’Italia nel ponte del 25 aprile” Il lavoro da casa è sempre più smart, gli italiani non vogliono tornare indietro Da Amazon 400 diverse tipologie di lavoro in un’unica ...

