Indo Pacific Oceans Initiative | perché è importante l’adesione italiana

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nel settantacinquesimo anniversario delle relazioni bilaterali, Italia-India diventano partner strategici in occasione dell’incontro, a Nuova Delhi, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con l’omologo indiano, Narendra Modi. La visita non serve soltanto a rafforzare i rapporti italo-indiani, ma dà a Roma slancio verso quella regione nevralgica del mondo che è l’o. Area che comprende due oceani e su cui l’India – potenza in rapida ascesa – ha un ruolo centrale. Per l’Italia, la partnership con Nuova Delhi è un modo per segnare la propria presenzaa, inserendosi su una Via del Cotone all’interno della quale affrontare le grandi sfide attuali e future: sicurezza e transizione energetica, tecnologica, ecologica, alimentare, marittima e creazione di supply chain più resilienti, come indicato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a_margiotta : RT @GabrieleCarrer: In occasione del viaggio di Meloni a Nuova Delhi, l’Italia aderisce alla Indo-Pacific Oceans Initiative lanciata dal pr… - Geopoliticainfo : ????????#Meloni: 'Ci sono tanti elementi su cui ci sono piene convergenze, stiamo lavorando a importantissimi progetti… - VasShenoy : RT @GabrieleCarrer: In occasione del viaggio di Meloni a Nuova Delhi, l’Italia aderisce alla Indo-Pacific Oceans Initiative lanciata dal pr… - HuffPostItalia : Meloni in India da Modi, l'Italia aderisce alla Indo-Pacific Oceans Initiative - alessan75877023 : RT @armanduplessis: 'A riprova di un allargamento geo-politico ad Oriente – mirato anche a scavalcare la nuova via della Seta imboccata dal… -

Infine, l'Italia ha annunciato anche la sua adesione - con un ruolo non secondario - nell'Ocean Initiative lanciata proprio da Modi. leggi anche Incentivi per impianti fotovoltaici ed ...Oceans Initiative 'Abbiamo scelto di annunciare l'adesione dell'Italia allaOceans Initiative perché crediamo che in un contesto internazionale che deve essere basato ..."Abbiamo deciso di annunciare l'adesione dell'Italia all'Oceans Initiative, perchè crediamo che in un contesto internazionale basato sul rispetto delle regole e la sovranità, sia ...

Meloni in India da Modi, l'Italia aderisce alla Indo-Pacific Oceans Initiative L'HuffPost

For the first time, the INS Sindhukesari, an Indian Navy Kilo class conventional submarine, docked in Jakarta, Indonesia from Feb 22 to Feb. 24.Blinken arrived in New Delhi on Wednesday night after his Central Asia trip. He is in New Delhi primarily to attend the G20 Foreign Ministers meeting.