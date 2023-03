Incidente sull’A12 | auto si ribalta | alla guida un 22enne

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 marzo 2023) Cerveteri – In mattinata un’si èta sull’strada Azzurra A12, al km 49 direzione Civitavecchia. Arrivati velocemente sul posto, i Vigili del Fuoco di Cerveteri si sono trovati di frontemacchinata,ta da undi origine bielorussa. I Vvf hanno agevolato l’uscita deltore, assistendo il personale sanitario del 118 che successivamente lo ha trasportato al civico ospedale di Civitavecchia. In seguito, i Vvf hanno messo in sicurezza l’area ed il veicolo. Presente sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteriilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...