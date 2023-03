Incidente con la moto contro il furgone sulla Statale, Marco muore a 35 anni (Di giovedì 2 marzo 2023) A perdere la vita questa mattina nel tragico Incidente stradale tra un furgone e una moto , sulla Statale Nardò - Avetrana nel Salento, è stato un centauro 35enne, Marco Vetrugno originario di Novoli ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 marzo 2023) A perdere la vita questa mattina nel tragicostradale tra une unaNardò - Avetrana nel Salento, è stato un centauro 35enne,Vetrugno originario di Novoli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il naufragio di Cutro 'non è un incidente, ma la naturale conseguenza delle politiche di questi anni'. Sono le paro… - AristarcoScann1 : RT @adriano_savio: In Grecia, il ministro dei trasporti dopo l'incidente ferroviario si dimette subito. Qui Salvini che impedisce alla cap… - illuminati_vale : RT @PAPER0GA: Questi le stanno provando tutte per esasperare gli animi fino a quando non scoppierà un incidente che darà loro modo di repri… - Eldias7 : RT @GiovanniPaglia: “Quando succede qualcosa di così tragico, non si può andare avanti come se nulla fosse”: con queste parole si è dimesso… - Rosapeli1 : RT @GiovanniPaglia: “Quando succede qualcosa di così tragico, non si può andare avanti come se nulla fosse”: con queste parole si è dimesso… -