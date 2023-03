Incidente a Mazara Del Vallo, auto non si ferma a un posto di blocco e si schianta: morto un 20enne (Di giovedì 2 marzo 2023) Il bilancio del grave Incidente a Mazara Del Vallo è di un morto e due feriti gravi. L’auto non si è fermata al posto di blocco della Polizia situato tra le vie di Salemi e della Pace e ha terminato la sua fuga schiantandosi contro un muro. Ecco la ricostruzione della dinamica. Incidente nella notte ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Il bilancio del graveDelè di une due feriti gravi. L’non si èta aldidella Polizia situato tra le vie di Salemi e della Pace e ha terminato la sua fugandosi contro un muro. Ecco la ricostruzione della dinamica.nella notte ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MeridioNews : Mazara del Vallo: non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un muro. Morto un 20enne - 98zerocom : Il mezzo non si è fermato all’alt degli agenti, quindi una folla corsa per le vie del centro cittadino di Mazara de… - motorionline : Mazara del Vallo, auto non si ferma all'alt della #polizia e si schianta: morto un 20enne - LiveSicilia : Mazara del Vallo, auto fugge all’alt della polizia e si schianta: un morto - blogsicilia : #notizie #sicilia Auto in fuga da un controllo di polizia e si schianta, un morto - -