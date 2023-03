Inchiesta sul Covid a Bergamo: tra gli indagati anche Conte, Speranza, Fontana e Gallera (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo – Conte, Speranza, Fontana e Gallera tra i 19 indagati nell’Inchiesta sul Covid a Bergamo. Sono tre i filoni dell’indagine chiusa mercoledì dalla procura di Bergamo: si tratta della mancata zona rossa, il piano pandemico e l’ospedale di Alzano Lombardo. Per la procura di Bergamo, sulla base della consulenza affidata al microbiologo Andrea Crisanti, la zona rossa a Nembro e Alzano avrebbe potuto risparmiare migliaia di morti. Per Conte e Speranza, che risulterebbero coinvolti nell’Inchiesta relativamente a questo capitolo, gli atti verranno inviati al Tribunale per i ministri. Non meno centrali gli altri due aspetti dell’indagine durata quasi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 marzo 2023)tra i 19nell’sul. Sono tre i filoni dell’indagine chiusa mercoledì dalla procura di: si tratta della mancata zona rossa, il piano pandemico e l’ospedale di Alzano Lombardo. Per la procura di, sulla base della consulenza affidata al microbiologo Andrea Crisanti, la zona rossa a Nembro e Alzano avrebbe potuto risparmiare migliaia di morti. Per, che risulterebbero coinvolti nell’relativamente a questo capitolo, gli atti verranno inviati al Tribunale per i ministri. Non meno centrali gli altri due aspetti dell’indagine durata quasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Va avanti l'inchiesta sul naufragio di Cutro. Il comandante della Capitaneria di porto di Crotone: 'Con quel mare f… - borghi_claudio : @JonathanZatti98 Sono Senatore e so che una commissione d'inchiesta non può partire se non viene votata anche qui i… - espressonline : Sono centinaia le storie di soldi, scandali ambientali e carte truccate che emergono dall'inchiesta sul business de… - robertopontillo : RT @ViVaRai2Off: ? È polemica ? Prossimamente a #Ore14 Milo Infante aprirà un'inchiesta sul parrucchiere incriminato. Saranno ascoltati i… - ViVaRai2Off : ? È polemica ? Prossimamente a #Ore14 Milo Infante aprirà un'inchiesta sul parrucchiere incriminato. Saranno ascol… -