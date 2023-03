Inchiesta Covid | Pregliasco a iNews24 | “Strumentale dire che il piano pandemico non era aggiornato”

(Di giovedì 2 marzo 2023) L‘della Procura di Bergamo per fare luce sulle responsabilità nella gestione della prima fase della pandemia-19 nel Bergamasco, secondo il virologo Fabrizio, “è un’opportunità per approfon, attraverso i tecnici di parte, quali siano gli eventi precisi”. Ai nostri microfoni, ilttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, sostiene: “Non è detto che ci siano L'articolo proviene da.it.

Roma, 2 mar - E' stata chiusa dopo tre anni l'indagine sulla gestione delnei primi mesi della pandemia nella provincia della Lombardia maggiormente colpita dal virus. Da quanto si legge nell'atto di chiusura delle indagini, per la procura di Bergamo l'ex premier ...Epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio sono le accuse con cui la Procura di Bergamo ha chiuso l'sulla gestione del. A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia che tra febbraio e aprile 2020, ha fatto registrare oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno ...Per via della cattiva gestione, secondo la procura, oltre a essere morti due dipendenti a seguito del, 34 hanno riportato lesioni dopo essere stati malati per oltre 40 giorni. L'ospedale non ...

Bergamo chiusa l'inchiesta sul Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana e Gallera Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il microbiologo ha firmato la maxi consulenza depositata dai pm di Bergamo nell’indagine sulla gestione della pandemia ...Cosa è successo nei giorni drammatici dello scoppio della pandemia e cosa si sarebbe potuto fare per evitare migliaia di morti. L'inchiesta mette in fila accuse durissime verso Conte, Speranza, Fontan ...