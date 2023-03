Inchiesta Covid, l’Istituto superiore di Sanità: “Il presidente Brusaferro indagato? Non è nei suoi poteri adottare piano pandemici” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Non è nei poteri del presidente dell’Istituto adottare piani pandemici o dar seguito alla loro esecuzione”. E’ quanto si legge in una nota dell’Iss relativamente “a quanto si apprende da organi di stampa secondo cui il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro avrebbe impedito l’adozione del piano pandemico”. “La linea seguita dall’Istituto, su indicazione del suo presidente, durante tutto il periodo della pandemia e sin dagli inizi, è stata improntata alla massima precauzione e al massimo rigore scientifico”, si spiega nella nota. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) “Non è neideldelpianio dar seguito alla loro esecuzione”. E’ quanto si legge in una nota dell’Iss relativamente “a quanto si apprende da organi di stampa secondo cui ildeldiSilvioavrebbe impedito l’adozione delpandemico”. “La linea seguita dal, su indicazione del suo, durante tutto il periodo della pandemia e sin dagli inizi, è stata improntata alla massima precauzione e al massimo rigore scientifico”, si spiega nella nota. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

