Inchiesta Covid | i pm contro Fontana e Brusaferro | “Potevano evitare migliaia di morti”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tra febbraio e aprile 2020, le settimane in cui ilmise in ginocchio l’Italia, sidinella Bergamasca. Ne è convinto il procuratore di Bergamo, Antonio Chiappani. “Le consulenze ci dicono che le vittimeessere eventualmente evitate. Non potevamo chiudere con un’archiviazione“. Così il procuratore dopo che i magistrati hanno chiuso l’sulche ha portato a iscrivere sul registro degli indagati praticamente tutte le massime autorità politiche e sanitarie dell’epoca, nazionali e locali. Con l’accusa, innanzitutto, di epidemia colposa. Da sinistra, Attilioe Silvio. Foto AnsaGli indagati eccellenti Sottosono finiti, ...

Epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio sono le accuse con cui la Procura di Bergamo ha chiuso l'sulla gestione del. A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia che tra febbraio e aprile 2020, ha fatto registrare oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno ...Per via della cattiva gestione, secondo la procura, oltre a essere morti due dipendenti a seguito del, 34 hanno riportato lesioni dopo essere stati malati per oltre 40 giorni. L'ospedale non ...Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all'della Procura di Bergamo su quanto accaduto durante la fase iniziale della pandemia da- 19. "Moralismo un tanto ...

Bergamo chiusa l'inchiesta sul Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana e Gallera Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il microbiologo ha firmato la maxi consulenza depositata dai pm di Bergamo nell’indagine sulla gestione della pandemia ...Cosa è successo nei giorni drammatici dello scoppio della pandemia e cosa si sarebbe potuto fare per evitare migliaia di morti. L'inchiesta mette in fila accuse durissime verso Conte, Speranza, Fontan ...