Inchiesta Covid, i familiari delle vittime adesso esultano "Si riscrive la storia. Adesso qualcuno pagherà" (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo tre anni si sono concluse le indagini sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia, in particolare sul tardivo intervento del governo e della Regione Lombardia dopo lo scoppio del focolaio nella Bergamasca. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati 20 persone, tra cui l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza e l'attuale presidente della Lombardia Attilio Fontana. Per i pm di Bergamo - si legge sul Corriere della Sera - "sono emerse criticità" nella gestione della prima fase. A fronte delle migliaia di morti, dice il procuratore Antonio Chiappani, "abbiamo ritenuto che tutto il materiale investigativo sia sottoposto anche ad altri occhi e non solo a quelli della Procura, da un lato al contraddittorio con tutti i soggetti interessati e dall'altro al vaglio del giudice".

