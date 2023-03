Inchiesta Covid, Fontana poteva istituire la zona rossa (Di giovedì 2 marzo 2023) Il procuratore di Bergamo, Antonio Chiappani, in merito all’Inchiesta chiusa ieri sulla gestione della pandemia nella bergamasca, ha spiegato, questa mattina, che con un “decreto” del “23 febbraio 2020 era stata richiamata la legislazione sanitaria precedente, per cui nel caso di urgenza c’era la possibilità sia a livello regionale sia anche a livello locale di fare atti contingibili e urgenti in termine tecnico, cioè di chiudere determinate zone, c’era questa possibilità e poteva essere fatto proprio in virtù di questo diretto richiamo, fatto in un decreto di emergenza del 23 febbraio”. Venti tra politici e tecnici sono indagati nell’ambito dell’Inchiesta della Procura di Bergamo sulle prime fasi dell’emergenza Covid Dunque la regione e le autorità locali, prima ancora del governo, potevano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Il procuratore di Bergamo, Antonio Chiappani, in merito all’chiusa ieri sulla gestione della pandemia nella bergamasca, ha spiegato, questa mattina, che con un “decreto” del “23 febbraio 2020 era stata richiamata la legislazione sanitaria precedente, per cui nel caso di urgenza c’era la possibilità sia a livello regionale sia anche a livello locale di fare atti contingibili e urgenti in termine tecnico, cioè di chiudere determinate zone, c’era questa possibilità eessere fatto proprio in virtù di questo diretto richiamo, fatto in un decreto di emergenza del 23 febbraio”. Venti tra politici e tecnici sono indagati nell’ambito dell’della Procura di Bergamo sulle prime fasi dell’emergenzaDunque la regione e le autorità locali, prima ancora del governo,no ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - fattoquotidiano : #Esclusivo, inchiesta di Bergamo sulla prima ondata #Covid: indagati Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Font… - petergomezblog : Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera.… - lecodelsud : Sono nel totale 20 gli indagati, a chiusura inchiesta sulla gestione del #Covid in Italia, dalla Procura di… - mvcalcio : @Giorgiolaporta Loro devono solo sperare che l’inchiesta Covid non coinvolga anche il giornalismo, altrimenti per molti è finita. -