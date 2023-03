Inchiesta Covid, Fontana: “Io indagato? Lo hanno detto a tutti tranne che a me, vorrei sapere di cosa sono accusato” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Io indagato? Fa bene ad utilizzare il condizionale. Lo hanno detto a tutti tranne che a me, a tutto il mondo ma io non ho ricevuto un atto. Prendo atto e vorrei anche capire qual è l’accusa che mi viene rivolta dopodiché ci difenderemo nelle opportune sedi. Non ho problemi nell’affrontare questo processo. Ho letto anche valutazioni un po’ strane sul processo medesimo da parte dei pubblici ministeri ma questo è oggetto di future discussioni”. Così Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine della Conferenza delle Regioni svoltasi a Roma. Fontana ha anche parlato dell’autonomia: “sono molto contento. C’è stata un’ampia discussione e la conferenza delle Regioni ha approvato il progetto di legge Calderoli. Finalmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) “Io? Fa bene ad utilizzare il condizionale. Loche a me, a tutto il mondo ma io non ho ricevuto un atto. Prendo atto eanche capire qual è l’accusa che mi viene rivolta dopodiché ci difenderemo nelle opportune sedi. Non ho problemi nell’affrontare questo processo. Ho letto anche valutazioni un po’ strane sul processo medesimo da parte dei pubblici ministeri ma questo è oggetto di future discussioni”. Così Attilio, presidente della Regione Lombardia, a margine della Conferenza delle Regioni svoltasi a Roma.ha anche parlato dell’autonomia: “molto contento. C’è stata un’ampia discussione e la conferenza delle Regioni ha approvato il progetto di legge Calderoli. Finalmente ...

