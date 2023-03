Inchiesta Covid di Bergano | indagati Conte | Speranza e Gallera

(Di giovedì 2 marzo 2023)di, tra gli. I reati: epidemia e omicidio colposo, rifiuto di atti d’ufficio e falso Si è conclusa l’sulla prima ondatacondotta dalla Procura di Bergamo, che ha iscritto nel registro deglil’allora presidente del Consiglio, Giuseppe, il suo ministro della Salute Roberto, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il suo ex assessore al Welfare Giulio. Oltre a loro, risultanoil presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il coordinatore del primo Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, l’allora capo della Protezione ...

Nell'atto di chiusura indagini, si evidenziano i tre punti chiave dell': mancato ... In pratica, secondo la procura la diffusione del Sars- 19 fu sottovalutata nonostante i dati a ...L'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della Sanità Roberto Speranza sono indagati nell'dei pm di Bergamo sulla pandemia di. Oltre all'ex premier e all'ex ministro della sanità, indagati anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al ......dallo scoppio della p andemia diche, tra febbraio e aprile 2020, ha straziato la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente, è stata chiusa l'...

Una quindicina le persone finite al centro dell'indagine per il mancato adeguamento del piano pandemico e la mancata zona rossa in Val Seriana Dopo tre anni di indagini la procura di Bergamo ha chiuso ...