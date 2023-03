Inchiesta Covid | Crisanti parla della consulenza ai pm | «Da parte mia ricostruzione oggettiva dei fatti Si restituisca verità agli italiani»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - StaseraItalia : Bentornati a #StaseraItalia! ULTIM'ORA - Chiusa l'inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: i… - borghi_claudio : Ho letto l'inchiesta covid messages del Telegraph. Mi rendo conto che faccia impressione leggere una chat e vedere… - Checco771 : RT @MediasetTgcom24: Inchiesta Covid, pm: la zona rossa avrebbe evitato 4mila morti #2marzo - Napalm51 : RT @Antonel98214521: Perché pensate che Conte e Speranza si dichiarino assolutamente tranquilli di fronte all'inchiesta della procura di Be… -

Epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio sono le accuse con cui la Procura di Bergamo ha chiuso l'sulla gestione del. A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia che tra febbraio e aprile 2020, ha fatto registrare oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno ...Per via della cattiva gestione, secondo la procura, oltre a essere morti due dipendenti a seguito del, 34 hanno riportato lesioni dopo essere stati malati per oltre 40 giorni. L'ospedale non ...Pm:"Brusaferro impedì l'adozione tempestiva di misure anti -". Tra gli indagati anche il l'ex premier Giuseppe Conte e l'ecx Ministro Roberto Speranza e tutto il Comitato Scientifico dell'epoca.

Bergamo chiusa l'inchiesta sul Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana e Gallera Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il microbiologo ha firmato la maxi consulenza depositata dai pm di Bergamo nell’indagine sulla gestione della pandemia ...Cosa è successo nei giorni drammatici dello scoppio della pandemia e cosa si sarebbe potuto fare per evitare migliaia di morti. L'inchiesta mette in fila accuse durissime verso Conte, Speranza, Fontan ...