Inchiesta covid Bergamo | pm | “Conte e Speranza hanno causato morte persone”

(Adnkronos) – L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza sono indagati in concorso con altre 13 persone, tra cui il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, per avere "in cooperazione colposa tra loro cagionato per colpa la morte" di 55 persone, di cui la procura di Bergamo elenca i nomi nell'avviso di conclusione indagini. Dopo tre anni, è stata chiusa l'indagine sulla gestione del covid nei primi mesi della pandemia nella provincia più colpita. Tra i diciannove indagati oltre a Conte, Speranza, Fontana anche l'ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. La Guardia di finanza ha avviato le notifiche per diversi reati: epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e ...

