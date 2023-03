Inchiesta covid Bergamo, Iss: “Attuare piani pandemici non è nei poteri Brusaferro” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non è nei poteri del presidente dell’Istituto adottare piani pandemici o dar seguito alla loro esecuzione”. Lo precisa una nota dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in merito a “quanto si apprende da organi di stampa secondo cui il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro avrebbe impedito l’adozione del piano pandemico”. Brusaferro è tra i 19 indagati del’Inchiesta covid per i morti di Bergamo. “La linea seguita dall’Istituto, su indicazione del suo presidente, durante tutto il periodo della pandemia e sin dagli inizi – continua l’Iss – è stata improntata alla massima precauzione e al massimo rigore scientifico e la cautela è stata la cifra che ha caratterizzato gli indirizzi dell’Istituto in tutte le fasi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non è neidel presidente dell’Istituto adottareo dar seguito alla loro esecuzione”. Lo precisa una nota dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in merito a “quanto si apprende da organi di stampa secondo cui il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvioavrebbe impedito l’adozione del piano pandemico”.è tra i 19 indagati del’per i morti di. “La linea seguita dall’Istituto, su indicazione del suo presidente, durante tutto il periodo della pandemia e sin dagli inizi – continua l’Iss – è stata improntata alla massima precauzione e al massimo rigore scientifico e la cautela è stata la cifra che ha caratterizzato gli indirizzi dell’Istituto in tutte le fasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - StaseraItalia : Bentornati a #StaseraItalia! ULTIM'ORA - Chiusa l'inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: i… - borghi_claudio : Ho letto l'inchiesta covid messages del Telegraph. Mi rendo conto che faccia impressione leggere una chat e vedere… - SirJohn2024 : RT @GiovaQuez: Audizioni per lo più inutili. Tolte quelle di Cartabellotta e Zambon con indicazioni precise sulle criticità dei 3 ddl all'e… - LBaccio : RT @lefrasidiosho: Inchiesta sul Covid in Bergamasca, indagati #Conte e #Speranza -