Inchiesta covid Bergamo, Crisanti: “In mia perizia ho ricostruito fatti” (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Questa perizia è una mappa logica”, “con l’obiettivo di ricostruire i fatti. Non è un atto d’accusa. E’ un tentativo di restituire agli italiani una parte di verità su come si sono svolti i fatti” nei primi giorni di pandemia covid in una delle aree più duramente colpite, “come sono state prese determinate decisioni e perché sono state prese determinate decisioni”. Così all’Adnkronos Salute il microbiologo e senatore Pd Andrea Crisanti, dopo la chiusura dell’Inchiesta di Bergamo che ha portato a 17 indagati. “Se poi in qualche modo qualcosa costituisce un elemento che ha una valenza di carattere amministrativo o penale, non sta certo a me stabilirlo: è compito dei giudici sottolinea – Io nella perizia ho sempre cercato di dare la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Questaè una mappa logica”, “con l’obiettivo di ricostruire i. Non è un atto d’accusa. E’ un tentativo di restituire agli italiani una parte di verità su come si sono svolti i” nei primi giorni di pandemiain una delle aree più duramente colpite, “come sono state prese determinate decisioni e perché sono state prese determinate decisioni”. Così all’Adnkronos Salute il microbiologo e senatore Pd Andrea, dopo la chiusura dell’diche ha portato a 17 indagati. “Se poi in qualche modo qualcosa costituisce un elemento che ha una valenza di carattere amministrativo o penale, non sta certo a me stabilirlo: è compito dei giudici sottolinea – Io nellaho sempre cercato di dare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - StaseraItalia : Bentornati a #StaseraItalia! ULTIM'ORA - Chiusa l'inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: i… - borghi_claudio : Ho letto l'inchiesta covid messages del Telegraph. Mi rendo conto che faccia impressione leggere una chat e vedere… - Marco02839896 : RT @lefrasidiosho: Inchiesta sul Covid in Bergamasca, indagati #Conte e #Speranza - venetolink : RT @lefrasidiosho: Inchiesta sul Covid in Bergamasca, indagati #Conte e #Speranza -