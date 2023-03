Inchiesta covid Bergamo | avv Locati | “Non vogliamo vendetta | ma verità”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - fattoquotidiano : #Esclusivo, inchiesta di Bergamo sulla prima ondata #Covid: indagati Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Font… - ultimora_pol : Inchiesta Covid, Giuseppe #Conte: 'Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con… - ImolaOggi : ??Inchiesta Covid Bergamo: chi sono gli indagati e perchè - fcolarieti : Chiusa l'inchiesta Covid a Bergamo. Venti gli indagati. Così saranno chiari gli sforzi di Conte e gli errori di Fon… -

- 'C'era anche chi faceva zona rossa e chi non la faceva. E c'era anche chi non voleva neanche le mascherine' ha detto l'esponente di Articolo ...- Wanda Marra del Fatto Quotidiano ribatte all'ex ministro dell'Interno : 'Non penso che possa essere solo la magistratura. Se vediamo le prime notizie dell'si parla di epidemia colposa e mancata chiusra di Alzano e Membo, cose complicate da stabilire da parte di chi era al governo. Sono due binari distinti, e bisogna vedere come li fanno, con ...Conte , Speranza , Fontana e Gallera sono infatti tra i 19 indagati nell'sula Bergamo. Tre filoni d'. Sono tre i filoni dell'indagine chiusa mercoledì dalla procura di ...

Inchiesta Covid a Bergamo: Conte, Speranza e Fontana indagati. Cosa sappiamo Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I morti per la pandemia. Conte e Speranza accusati per la mancata zona rossa. Nell’elenco anche Fontana, l’ex assessore Gallera, Locatelli (Css), i dg di Ats e dell’Asst Bergamo Est Giupponi e Locati.