Inchiesta covid a Bergamo: indagati Conte, Speranza, Fontana e altre 16 persone (Di giovedì 2 marzo 2023) L'ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, sono indagati a Bergamo, insieme ad altre 17 persone, per epidemia colposa. A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di covid che, tra febbraio e aprile 2020, ha straziato la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente, è stata chiusa l'Inchiesta. Risultano fra i 19 indagati anche il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e l'ex assessore della sanità lombarda Giulio Gallera L'articolo proviene da Firenze Post.

