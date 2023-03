Incastrato nel Casertano dal pacchetto di sigarette: percettore di reddito nei guai (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ stato il fiuto dei cani anti-droga a incastrarlo. Gli animali, guidati dai militari del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno scovato cinque stecche di hashish nascosto all’interno di un innocuo pacchetto di sigarette. E così che è stato beccato un percettore di cittadinanza, 49enne di Santa Maria Capua Vetere. Santa Maria Capua Vetere, Incastrato dai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ stato il fiuto dei cani anti-droga a incastrarlo. Gli animali, guidati dai militari del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno scovato cinque stecche di hashish nascosto all’interno di un innocuodi. E così che è stato beccato undi cittadinanza, 49enne di Santa Maria Capua Vetere. Santa Maria Capua Vetere,dai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloManca : RT @vvfveneto: Incidente agricolo a Bosco Chiesanuova, nel veronese: deceduto il conducente. L’intervento dei #vigilidelfuoco ieri sera per… - Jpolemica666 : RT @Cambiacasacca: @MarcoFattorini Puente l'ha confermata sta notizia? No perché a occhio e croce mi pare come il missile incastrato nel ti… - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Traffico, 10 km di coda in A12 e, in città, autocarro incastrato nel voltino delle ferrovie a San Quirico https://t.co… - GenovaQuotidian : Traffico, 10 km di coda in A12 e, in città, autocarro incastrato nel voltino delle ferrovie a San Quirico - Cincin20704562 : RT @Cambiacasacca: @MarcoFattorini Puente l'ha confermata sta notizia? No perché a occhio e croce mi pare come il missile incastrato nel ti… -