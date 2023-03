Incastrati 2 | la recensione | chiude la serie di Ficarra & Picone che scherza su crime e mafia

(Di giovedì 2 marzo 2023) La seconda stagione di, primo esperimento seriale diper Netflix, riprende gli stilemi della prima e conclude la storia di Salvo e Valentino, stringendo il cerchio su Padre Santissimo: riusciranno a prenderlo? Ci troviamo a scrivere ladi2, la seconda ed ultima stagione della primatv di, dal 2 marzo su Netflix, con una conferma: essendo un progetto nato per due stagioni, il duo comico ha avuto modo di costruire una storia ad ampio raggio pensata fin dall'inizio. I nuovi sei episodi confermano le caratteristiche del loro stile e della loro comicità e autoironia, con qualche aggiunta ad hoc per rinverdire e rimescolare le carte in tavola. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : La recensione della seconda stagione, in arrivo su #Netflix, di #Incastrati con #FicarraEPicone -

L'arrivo di Ficarra e Picone nel mondo delle serie TV ci aveva entusiasmati. Lo avevamo scritto nelladi, prodotto originale della scuderia Netflix , e lo avevamo riconfermato nel nostro invito a far ripartire la serialità italiana proprio dal titolo dei comici siciliani, ...Ladella stagione 2 della serie, in arrivo il 2 marzo su Netflix Per essere una serie comica, la stagione 2 diha una trama intricatissima e insolitamente difficile da ...2 su Netflix non rinnova la formula vincente della prima stagione perché non ne ha bisogno. Anzi, la riconferma: Ficarra e Picone, con il loro stile fresco e pulito, dimostrano che la ...

Ficarra e Picone conquistano Netflix con un'ironia gentile e intelligente Today.it

Quando esce Incastrati 2 di Ficarra e Picone: anticipazioni, cast dei nuovi episodi, trailer e streaming della seconda stagione su Netflix.Ficarra e Picone tornano su Netflix, ma l'inizio di questa seconda avventura non sembra avere lo stesso sprint mostrato solamente l'anno precedente.