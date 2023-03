(Di giovedì 2 marzo 2023) Il 2 marzo del 2016 ci lasciava il grande. Di lui parlano i suoi scritti scientifici e quelli più divulgativi: libri meravigliosi che andrebbero letti e studiati in tutte le case e nelle scuole di ogni ordine e grado. Per noi che abbiamo assistito alle sue lezioni, che ci siamo nutriti andando da lui a ricevimento nel suo studio nella facoltà di economia a Torino, che abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di laurearci con lui, non ci sono parole adatte per dire del vuoto che sentiamo, della sua mancanza. Ed è anche per questo che, grazie a Nicola Porro, con questa piccola rubrica cerchiamo, indegni, di far rivivere le sue parole, le sue idee. Le altre puntate: Così si manda in rovina un Paese La lezione da imparare: non esistono i “soldi dello Stato” Meloni, senti qui: per governare bene, governa meno Perché è giusto protestare ...

In ricordo di Sergio Ricossa, liberale vero Nicola Porro

