In mezzo a Emiliano e Sara si infila Corinna, una paziente dello psichiatra (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo l’apparizione di Orietta Berti al convento di Che dio ci aiuti (stasera su Rai 1 alle 21.20) tutto sembra tornare nella norma. Suor Teresa è alla ricerca di una famiglia per Elia, Azzurra se la deve cavare con un seminarista “ex-pugile”, mandato dal Vescovo ad Assisi, e con la storia tra Emiliano e Sara, che non sembra volersi ricucire. “Che Dio ci aiuti 7”: attori, Valeria Fabrizi, cast guarda le foto Leggi anche › Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con Gabriele Anagni: «Ha l’età delle mie ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo l’apparizione di Orietta Berti al convento di Che dio ci aiuti (stasera su Rai 1 alle 21.20) tutto sembra tornare nella norma. Suor Teresa è alla ricerca di una famiglia per Elia, Azzurra se la deve cavare con un seminarista “ex-pugile”, mandato dal Vescovo ad Assisi, e con la storia tra, che non sembra volersi ricucire. “Che Dio ci aiuti 7”: attori, Valeria Fabrizi, cast guarda le foto Leggi anche › Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con Gabriele Anagni: «Ha l’età delle mie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daguannomassimo : Volevano le dimissioni di Salvini,ma nn ce la fecero, e optarono per la galera,adesso puntano Piantedosi,uno dei po… - marcopalears : @vivaelbarca @CarloCalenda vabbè, questo non conta. È stato Emiliano a tirarlo in mezzo e lui ha risposto - OliverTweet99 : #gfvip Orietta,senza nessuna logica mette in mezzo Nikita,che da gran signora nn le risponde nemmeno.Elogia Disones… - esmeraldatess11 : @MangelaVilo @OriettaBerti Che poi L ha messa in mezzo dal nulla xche stavano commentando Antonella ha proprio un a… - Emiliano1980_ : @Ferruccioapnea @UnaGirovaga @generalpingu @ottobrerosa Allora è innamorato anche di me ?? sono stato via da Twitter… -